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13:09, 20 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев

Президент Украины Зеленский официально подтвердил визит президента США Байдена в Киев

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил визит своего американского коллеги Джо Байдена в Киев. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — сообщил глава государства.

Ранее Белый Дом официально отрицал возможность посещения Байденом Украины. 20 февраля президент США должен был прибыть в Польшу, где намеревался обсудить безопасность НАТО на восточном фланге.

Первые кадры визита американского президента появились утром. Политик в сопровождении Зеленского шел по Михайловской площади украинской столицы под звуки воздушной тревоги.

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Алевтина Запольская
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