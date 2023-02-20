Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев

Президент Украины Зеленский официально подтвердил визит президента США Байдена в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил визит своего американского коллеги Джо Байдена в Киев. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — сообщил глава государства.

Ранее Белый Дом официально отрицал возможность посещения Байденом Украины. 20 февраля президент США должен был прибыть в Польшу, где намеревался обсудить безопасность НАТО на восточном фланге.

Первые кадры визита американского президента появились утром. Политик в сопровождении Зеленского шел по Михайловской площади украинской столицы под звуки воздушной тревоги.