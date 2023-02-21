Сборная Ирака по футболу захотела провести матч с россиянами

Иракская федерация футбола пригласила Россию провести товарищеский матч в Багдаде в марте

Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести товарищеский матч в Багдаде. Об этом сообщает Al Sabaah.

Источник сообщил, что встречу хотят провести во время международного перерыва на матчи национальных команд в марте. Приглашения также получили сборные Боливии и Узбекистана. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию ТАСС и заявил, что в ответном письме предложил иракцам сыграть в Сочи.

В 2022 году сборная России провела три международных матча. Национальная команда одержала победу над Киргизией (2:1), а также сыграла две безголевые ничьи с Узбекистаном и Таджикистаном.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была исключена из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.