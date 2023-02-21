Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:06, 21 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР оценили визит Байдена в Киев словами «вернулся на место преступления»

Мирошник заявил, что Байден через 9 лет вернулся на «место преступления», посетив Киев
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Ukraine Presidency/ Globallookpress.com

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник оценил визит президента США Джо Байдена в Киев. По его словам, американский лидер «вернулся на место преступления», передает ТАСС.

«По факту Байден спустя девять лет приехал на место своего преступления. Он в должности вице-президента США был в курсе всех событий в Киеве», — отметил политик.

По его словам, Вашингтон санкционировал события, произошедшие в 2014 году и начавшийся после них конфликт в Донбассе. Мирошник выразил мнение, что Байден возлагал цветы в Киеве тем, кого «сам, как минимум, разрешил убить», а после чего позаботился, чтобы за это никто не понес ответственности.

Экс-посол ЛНР подчеркнул, что для предвыборной кампании американского лидера подобное начало является тревожным сигналом.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому в случае избрания президентом США
В ЛНР оценили визит Байдена в Киев словами «вернулся на место преступления»
Российские производители электроники попросили защиты от китайских конкурентов
Тренер предупредил об опасности спортивного питания
Муж сдал анализ для больной супруги и узнал внезапную правду об их отношениях
Во время взрыва на заводе в Огайо погиб один человек
В ЛНР заявили о попытках ВСУ разблокировать пути снабжения Артемовска
Россиянка избивала шестилетнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль
Австралийская журналистка рассмеялась до слез от оговорок Байдена
Российские военные поразили опорный пункт украинских войск в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.