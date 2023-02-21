В ЛНР оценили визит Байдена в Киев словами «вернулся на место преступления»

Мирошник заявил, что Байден через 9 лет вернулся на «место преступления», посетив Киев

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник оценил визит президента США Джо Байдена в Киев. По его словам, американский лидер «вернулся на место преступления», передает ТАСС.

«По факту Байден спустя девять лет приехал на место своего преступления. Он в должности вице-президента США был в курсе всех событий в Киеве», — отметил политик.

По его словам, Вашингтон санкционировал события, произошедшие в 2014 году и начавшийся после них конфликт в Донбассе. Мирошник выразил мнение, что Байден возлагал цветы в Киеве тем, кого «сам, как минимум, разрешил убить», а после чего позаботился, чтобы за это никто не понес ответственности.

Экс-посол ЛНР подчеркнул, что для предвыборной кампании американского лидера подобное начало является тревожным сигналом.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи.