Президент России Путин назвал текущую ситуацию сложной и рубежной для России

Текущая ситуация является сложной и рубежной для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«С сегодняшним посланием я выступаю в период необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее народа», — обратился к слушателям президент.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.