Путин в послании напомнил об ударах Киева по Донбассу

Президент Путин в послании Федеральному собранию напомнил об ударах Киева по Донбассу

Киев наносил удары по Донбассу. Об этом напомнил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

«Мы все хорошо помним картинки, когда с воздуха наносили удары по Донецку. Не только по нему, но и по другим городам», — заявил глава государства.

По словам Путина, Украина продолжила наносить удары по мирному населению — вела блокаду, обстрелы, террор в отношении мирных граждан.

Президент оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.