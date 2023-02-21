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12:12, 21 февраля 2023Россия

Путин заявил о попытках Украины получить ядерное оружие

Президент России Путин заявил о попытках Украины получить ядерное оружие

Фото: Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallokpress.com

Украина предпринимала попытки заполучить ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

Такие попытки Путин назвал потугами.

Президент оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации.

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Марк Леонов
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