Президент России Путин заявил о попытках Украины получить ядерное оружие

Украина предпринимала попытки заполучить ядерное оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

Такие попытки Путин назвал потугами.

Президент оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации.