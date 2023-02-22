В Совфеде ответили на слова Байдена об отсутствии стремления напасть на Россию

Сенатор Карасин: повода для заявления Байдена об отсутствии стремления уничтожить РФ нет

Если бы президент США Джо Байден сообщил об изменении политической позиции Запада, то его заявление об отсутствии стремления к нападению и уничтожению России имело бы основания. Сейчас

реального повода для таких слов нет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон и Евросоюз (ЕС) не стремятся к войне или уничтожению России. Запад не планировал нападать на Россию, заявил он в ходе своего выступления в Варшаве. Также Байден добавил, что США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее.

«Для Байдена было бы неплохо, если бы он раскрыл свои замыслы более подробно. Тогда можно было бы судить об изменении политической позиции Запада. А пока поводов для такого заявления нет», — отреагировал на слова президента США Карасин.

Также глава США во время своей речи подчеркнул сплоченность НАТО в вопросах поддержки Украины. Он призвал не сомневаться в устойчивости такой позиции. Кроме того, Байден выразил уверенность, что альянс не будет разделен.

Выступление американского лидера прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отреагировала на обращение президента к россиянам, заявившего, что НАТО и Запад России не враг. Политик напомнила о существовании слова «недруг», которое, по ее мнению, хуже, чем «враг».

