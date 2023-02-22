В США оценили решение WADA подать апелляцию в CAS на оправдание Валиевой

Глава USADA Тайгерт поблагодарил WADA за решение подать апелляцию на оправдание Валиевой

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт оценил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает USA Today.

Функционер из США поблагодарил WADA, отметив, что их действия направлены на восстановление доверия к глобальной антидопинговой системе. «Теперь будем надеяться, что слушания пройдут быстро и будут открытыми для публики, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли верить окончательному результату», — заявил Тайгерт.

О решении WADA стало известно 21 февраля. Там назвали выводы РУСАДА неверными и воспользовалось правом подать иск по условиям Всемирного антидопингового кодекса. Организация призвала дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

13 января РУСАДА проинформировало WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. В WADA остались недовольны решением.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.