Захарова назвала Норвегию кандидатом в лидеры по накачке Украины оружием

Мария Захарова: Норвегия начала превращение в лидера по накачке Украины оружием

Норвегия может превратиться в лидера по накачке Украины оружием с принятием пятилетней программы финансовой поддержки Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что парламент королевства одобрил пятилетнюю программу помощи Украине почти на 7 миллиардов долларов. По его словам, в 2023 году Осло направит половину предоставляемой помощи в форме военной поддержки. Он также добавил, что распределение средств между военной и гражданской частями будут менять каждый бюджетный год.

До этого министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Осло передаст Украине восемь танков Leopard 2. По его словам, «танки могут быть отправлены в очень короткие сроки». Он добавил, что Норвегия также направляет четыре бронированные машины поддержки.

В конце января западные страны согласились поставить танки для Украины. В частности, Германия пообещала отправить Киеву танки Leopard 2, они прибудут в марте. При этом ФРГ также одобрила их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. О готовности передать Киеву танки Leopard 2 сообщили Норвегия, Испания, Португалия и Польша.