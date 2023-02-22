В МИД заявили о желании Запада стереть Россию с карты мира

Замглавы МИД Рябков: Запад хочет исчезновения России с карты мира, но этого не произойдет

Некоторые представители Запада хотели бы исчезновения России с карты мира, однако этого никогда не произойдет. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«В мечтах люди, задающие сегодня тон в Вашингтоне, и не только в Вашингтоне, (…) хотели бы исчезновения России», — рассказал он. При этом стереть Россию с карты мира невозможно, считает Рябков. По его словам, Соединенные Штаты должны видеть, насколько решительно Москва отстаивает свою позицию в любых обстоятельствах.