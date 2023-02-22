Российский футбольный клуб получил компенсацию после драки с украинцами в Турции

Российский футбольный клуб «Шинник» получил компенсацию после драки с украинцами в Турции

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал, что российский клуб отправил запрос организатору сбора в Турции, который забронировал для команды отель в Анталье, по поводу драки с футболистами украинского «Миная». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«На данный момент ответ не получили. Есть в законодательстве сроки предоставления ответа. Времени очень мало прошло. Когда сроки будут подходить, мы будем обращать на это внимание», — заявил Кулаков. Он также отметил, что команда получила компенсацию за понесенные затраты.

13 февраля футболисты «Шинника» и «Миная» устроили массовую драку в отеле Royal Seginus в Анталье. После инцидента обе команды выселились из отеля.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев. В обеих командах заявляли, что не хотели жить в одной гостинице друг с другом.