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18:20, 22 февраля 2023Спорт

Российский футбольный клуб получил компенсацию после драки с украинцами в Турции

Российский футбольный клуб «Шинник» получил компенсацию после драки с украинцами в Турции

Фото: Футбольный клуб «Шинник»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал, что российский клуб отправил запрос организатору сбора в Турции, который забронировал для команды отель в Анталье, по поводу драки с футболистами украинского «Миная». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«На данный момент ответ не получили. Есть в законодательстве сроки предоставления ответа. Времени очень мало прошло. Когда сроки будут подходить, мы будем обращать на это внимание», — заявил Кулаков. Он также отметил, что команда получила компенсацию за понесенные затраты.

13 февраля футболисты «Шинника» и «Миная» устроили массовую драку в отеле Royal Seginus в Анталье. После инцидента обе команды выселились из отеля.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев. В обеих командах заявляли, что не хотели жить в одной гостинице друг с другом.

Алексей Гусев
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