Боец Волкановски обратился к Махачеву фразой «давай дадим людям то, что они хотят»

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски в Twitter обратился к россиянину Исламу Махачеву.

«Давай сделаем это еще раз и дадим людям то, чего они хотят», — такой фразой он ответил на пост Махачева, который на своей странице задался вопросом, кто станет его следующим соперником.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.