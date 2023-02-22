Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лиам Броэди
Сегодня
20:00 (Мск)
Даниил Медведев
Доха (м)
Андрей Рублёв
Сегодня
17:00 (Мск)
Таллон Грикспор
Доха (м)
Ига Свёнтек
2:0
Завершен
Людмила Самсонова
Дубай (ж)
Ростов
Сегодня
17:30 (Мск)
Урал
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Локомотив М
Сегодня
20:00 (Мск)
Спартак М
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
РБ Лейпциг
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Порту
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
16:11, 22 февраля 2023Спорт

Волкановски обратился к Махачеву

Боец Волкановски обратился к Махачеву фразой «давай дадим людям то, что они хотят»
Александр Волкановски

Александр Волкановски. Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски в Twitter обратился к россиянину Исламу Махачеву.

«Давай сделаем это еще раз и дадим людям то, чего они хотят», — такой фразой он ответил на пост Махачева, который на своей странице задался вопросом, кто станет его следующим соперником.

Материалы по теме:
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0» Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
«Я новый Хабиб. Хабиб 2.0»Махачев защитил титул чемпиона и стал лучшим бойцом UFC. Как он победил Волкановски?
12 февраля 2023
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC: итоги 2022 года в ММА
Триумф команды Хабиба, победа ученика Емельяненко и судейские скандалы в UFC:итоги 2022 года в ММА
31 декабря 2022

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
Батальон имени Судоплатова принял первый бой на передовой
Приграничный российский регион попал под обстрел
Пенсионерка полюбила электронную танцевальную музыку и посетила более 50 рейвов
Глава ГУР Украины назвал три главных поражения Киева
Танцы Бузовой в «нецензурном сарафане» разозлили пользователей сети
Путин назвал всех россиян защитниками Отечества
Путин рассказал об идущем прямо сейчас бое в зоне СВО
Новые iPhone получат больше оперативной памяти
Россиянин поссорился с новой возлюбленной и изнасиловал бывшую девушку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.