Волкановски обратился к Махачеву
Боец Волкановски обратился к Махачеву фразой «давай дадим людям то, что они хотят»
Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски в Twitter обратился к россиянину Исламу Махачеву.
«Давай сделаем это еще раз и дадим людям то, чего они хотят», — такой фразой он ответил на пост Махачева, который на своей странице задался вопросом, кто станет его следующим соперником.
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12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.
Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.