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17:55, 23 февраля 2023Спорт

Тренер назвала пять эффективных упражнений для домашней тренировки

Тренер посоветовала пять упражнений для домашней круговой тренировки

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Тренер Кейт Мейер назвала пять эффективных упражнений для домашней тренировки. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист посоветовала делать круговую тренировку продолжительностью 30 минут с небольшими перерывами для восстановления дыхания. «В каждом раунде делайте по десять повторений каждого движения, прежде чем переходить к следующему. Сделайте столько раундов, сколько сможете», — добавила Мейер.

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Одним из наиболее эффективных упражнений тренер назвала приседания с прыжками. Для этого необходимо сделать низкий присед и при подъеме подпрыгнуть, развернувшись на 180 градусов. Следующее движение — выпады до угла 90 градусов в колене впереди стоящей ноги.

После выпадов Мейер порекомендовала сделать один круг берпи, а затем перейти к «Планке Человека-паука». Для этого нужно встать в стандартное положение планки, согнуть руки в локтевых суставах и, отводя колени в сторону, попеременно подтягивать их к локтям. Завершить занятие, по словам специалиста, можно отжиманиями.

Ранее фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев назвал три главные ошибки людей, занимающихся в тренажерном зале. Такими ошибками стали форсирование тренировочного процесса, стремление выполнять сложные упражнения без тренера и неправильное питание.

Андрей Стрельцов
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