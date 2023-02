Тренер назвала пять эффективных упражнений для домашней тренировки

Тренер посоветовала пять упражнений для домашней круговой тренировки

Тренер Кейт Мейер назвала пять эффективных упражнений для домашней тренировки. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист посоветовала делать круговую тренировку продолжительностью 30 минут с небольшими перерывами для восстановления дыхания. «В каждом раунде делайте по десять повторений каждого движения, прежде чем переходить к следующему. Сделайте столько раундов, сколько сможете», — добавила Мейер.

Одним из наиболее эффективных упражнений тренер назвала приседания с прыжками. Для этого необходимо сделать низкий присед и при подъеме подпрыгнуть, развернувшись на 180 градусов. Следующее движение — выпады до угла 90 градусов в колене впереди стоящей ноги.

После выпадов Мейер порекомендовала сделать один круг берпи, а затем перейти к «Планке Человека-паука». Для этого нужно встать в стандартное положение планки, согнуть руки в локтевых суставах и, отводя колени в сторону, попеременно подтягивать их к локтям. Завершить занятие, по словам специалиста, можно отжиманиями.

Ранее фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев назвал три главные ошибки людей, занимающихся в тренажерном зале. Такими ошибками стали форсирование тренировочного процесса, стремление выполнять сложные упражнения без тренера и неправильное питание.