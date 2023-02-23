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09:41, 23 февраля 2023Спорт

Овечкин впервые публично прокомментировал смерть отца

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что отец отдал ему все
Михаил Овечкин

Михаил Овечкин. Фото: Grigory Dukor / Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин впервые публично прокомментировал смерть отца Михаила. Его слова приводит Washington Hockey Now.

«Он отдал мне все. Все свое здоровье, все свое время. Даже когда он не понимал людей, он всегда пытался что-то спросить. Людям, которые знают его, будет не хватать его улыбки. Им будет не хватать его энергии», — заявил хоккеист. Он назвал лучшим моментом в жизни вручение отцу Кубка Стэнли.

Овечкин сообщил о смерти отца 15 февраля. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и попросил не беспокоить его семью в тяжелый для нее период.

10 января отец спортсмена был госпитализирован с обострением расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у 71-летнего мужчины обнаружили злокачественное новообразование.

Анастасия Борисова
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