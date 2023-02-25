Евросоюз заблокирует половину экспорта в Россию после ввода новых санкций

ЕС заблокирует 49 процентов экспорта в Россию после ввода нового пакета санкций

Почти половину европейского экспорта в Россию по состоянию на 2021 год затронут ограничения после ввода нового пакета санкций Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

Уточняется, что под санкции попали товары двойного назначения, электронные компоненты и тяжелая строительная техника из России, которая может использоваться для военных или фортификационных действий. Помимо этого, введены отдельные ограничения на тепловизионные камеры и конкретные редкоземельные элементы. Новые ограничения покрывают экспорт ЕС объемом 11,4 миллиарда евро (в цифрах 2021 года). Таким образом, ЕС заблокирует 49 процентов своего экспорта в Россию.

Ранее также стало известно, что Евросоюз в рамках десятого пакета санкций запретил импорт из России синтетического каучука. Кроме того, ЕС наложил ограничения на семь иранских компаний, которые, по мнению объединения, связаны с Россией.

22 февраля ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России. В тот момент отмечалось, что еще не решен ряд вопросов. В частности, они касались обязательств по передаче информации об активах российских олигархов в Европе.