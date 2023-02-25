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06:11, 25 февраля 2023Мир

Байден оценил опасность своего визита в Киев

Президент США Джо Байден заявил, что не считает свой визит в Киев рискованным
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Mateusz Slodkowski / FOTONEW / www.imago-images.de / Global Look Press

Президент США Джо Байден оценил опасность своего визита в Киев в интервью телеканалу ABC. По его словам, он не считает поездку особенно рискованной.

«Я не думаю, что это было так уж рискованно», — заявил Байден.

Джо Байден посетил Киев 20 февраля, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры США и Украины посетили Михайловский собор, где возложили цветы. Это первый визит Байдена в Киев после начала полномасштабных боевых действий на Украине.

Позже в Кремле заявили, что следили за визитом Байдена на Украину, однако выразили мнение, что это не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала визит «дурной постановкой захолустного театра», а глава российского ведомства Сергей Лавров назвал приезд Байдена в Киев спектаклем.

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Марина Совина
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