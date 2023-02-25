В «Торино» заявили о возможном отказе отпустить Миранчука в сборную России

Директор «Торино» Ваньяти заявил о возможном отказе отпустить Миранчука в сборную России

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил о возможном отказе отпустить полузащитника клуба Алексея Миранчука на ближайшие матчи сборной России. Его слова приводит Sport24.

«На данный момент мы не общаемся с Российской Федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», — подчеркнул Ваньяти.

16 февраля Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что российские футболисты проведут товарищеский матч с иранской командой. Уточняется, что игра должна пройти 22 или 23 марта. Также весной ожидается встреча со сборной Ирака.

Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды в августе 2022 года. В сезоне-2022/2023 он провел в составе новой команды 17 игр, забив четыре мяча и совершив три голевые передачи.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.