Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Волга Ул
Сегодня
14:30 (Мск)
Зенит
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Энди Маррей
Сегодня
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Доха (м)
Коламбус Блю Джекетс
Сегодня
20:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
21:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Кристал Пэлас
Сегодня
22:45 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Сент-Луис Блюз
Сегодня
23:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
14:10, 25 февраля 2023Спорт

В «Торино» заявили о возможном отказе отпустить Миранчука в сборную России

Директор «Торино» Ваньяти заявил о возможном отказе отпустить Миранчука в сборную России

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил о возможном отказе отпустить полузащитника клуба Алексея Миранчука на ближайшие матчи сборной России. Его слова приводит Sport24.

«На данный момент мы не общаемся с Российской Федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», — подчеркнул Ваньяти.

Материалы по теме:
«Любой футболист хочет играть» Головин, Черчесов, Кокорин: как живется и играется российским футболистам в клубах Европы?
«Любой футболист хочет играть»Головин, Черчесов, Кокорин: как живется и играется российским футболистам в клубах Европы?
3 августа 2022
«Нас просто вышвырнули» Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
«Нас просто вышвырнули»Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
26 мая 2022

16 февраля Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что российские футболисты проведут товарищеский матч с иранской командой. Уточняется, что игра должна пройти 22 или 23 марта. Также весной ожидается встреча со сборной Ирака.

Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды в августе 2022 года. В сезоне-2022/2023 он провел в составе новой команды 17 игр, забив четыре мяча и совершив три голевые передачи.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил итоги года спецоперации на Украине
Число жертв взрыва газа в новосибирской пятиэтажке увеличилось
ЕС наложил санкции на иранские компании за связь с Россией
Российские войска сбили восемь беспилотников ВСУ
Вероятность продажи оставшихся после «Северного потока-2» труб Германии оценили
США предложили подход к России на основе плана архитектора холодной войны
В «Торино» заявили о возможном отказе отпустить Миранчука в сборную России
Москвич проехал всю Россию без шапки и за 600 рублей
Российские военные поразили пункты дислокации украинской морской пехоты
В Турции зафиксировали землетрясение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.