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10:45, 25 февраля 2023Спорт

Майк Тайсон дал совет потерпевшему два поражения подряд Джошуа

Майк Тайсон заявил, что Энтони Джошуа не стоит отчаиваться после двух поражений подряд

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон дал совет британцу Энтони Джошуа, потерпевшему два поражения подряд. Его слова приводит Boxing-Social.

«Когда ты отчаиваешься, то проигрываешь и двери за тобой закрываются. Не нужно сильно огорчаться после поражений. Ты заработал 30 миллионов долларов, так что не стоит переживать», — заявил Тайсон. Он назвал британца очень талантливым бойцом, а также порекомендовал ему оставаться активным и продолжать работать.

В ночь на 21 августа 2022 года Джошуа проиграл украинцу Александру Усику раздельным решением судей. До этого единогласным решением британец уступил Усику 25 сентября 2021 года. В этих поединках на кону стояли титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super.

33-летний Джошуа — бывший чемпион мира по версии WBO, IBF, IBO и Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе. Всего в профессиональной карьере он одержал 24 победы и потерпел три поражения.

Андрей Стрельцов
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