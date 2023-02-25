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21:37, 25 февраля 2023Спорт

Глава USADA выступил против участия РУСАДА в рассмотрении дела Валиевой

Глава USADA Тайгерт выступил против участия РУСАДА в рассмотрении дела Камилы Валиевой

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт выступил против участия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит журналист Кристин Бреннан в Twitter.

«Позволять организации, которая не соответствует правилам, быть стороной такого процесса — это трудно понять. Как и то, что им позволено принимать изначальное решение, которое сейчас обжалуется», — заявил Тайгерт. Он выразил надежду, что организация не будет вмешиваться в расследование дела фигуристки.

24 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). В WADA призвали дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA, что Валиева не нарушала антидопинговые правила. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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