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11:23, 26 февраля 2023Спорт

Глава UFC высказался о переносе боя попавшего в больницу уроженца Донбасса

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Крылова и Спэнна может пройти в течение двух недель

Фото: Emmanuel Eigege / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о переносе боя Никиты Крылова, попавшего в больницу за несколько часов до схватки. Его слова приводит официальный YouTube-канал промоушена.

Схватка уроженца Донбасса и американца Райана Спэнна в полутяжелом весе должна была возглавить турнир UFC Vegas 70. «Говорили с парнями о том, смогут ли они [подраться] в течение двух недель. Не хочется, чтобы Крылов сгонял вес на следующей неделе», — заявил Уайт. Он предположил, что проблемы с желудком могли возникнуть у бойца из-за весогонки. Функционер добавил, что спортсмен хотел выйти в октагон, но врачи не смогли улучшить его состояние.

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Ранее представитель Крылова рассказал, что боец попал в больницу из-за сильного пищевого отравления. «У Никиты тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC», — заявили в команде спортсмена.

Крылов родился в Луганской области. В 2018 году боец говорил о начале оформления российского гражданства и также заявлял о желании выходить на поединки под флагом Луганской народной республики (ЛНР). Всего в профессиональной карьере он одержал 28 побед и потерпел девять поражений.

Андрей Стрельцов
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