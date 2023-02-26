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12:29, 26 февраля 2023Мир

В России высказались об ответе на десятый санкционный пакет Евросоюза

Депутат Госдумы Новиков предложил проработать ответные меры на санкции Евросоюза

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Необходимо проработать ответные меры на санкции Евросоюза, которые стоит реализовать только тогда, когда России будет несомненно известно, что все экономические связи с Западом прерваны, высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру».

Евросоюз (ЕС) в субботу, 25 февраля, ввел в действие десятый пакет санкций против России. Ограничения затронули 1473 физлица и 205 организаций. Физическим лицам теперь запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.

Активы попавших в санкционный список россиян и организаций будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

России стоит подумать о дежурных ответах на дежурно вводимые Западом санкции

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Также нужно проработать ответные меры, которые стоит реализовать только тогда, когда России будет несомненно известно, что все экономические связи с Западом прерваны, а характер наших отношений будет скатываться к совсем уже неприемлемым», — предложил Новиков.

Хотя это и не соответствует нашим национальным интересам, но в ряде случаев и в ряде сегментов наш ответ может оказаться весьма болезненным для американской и европейской экономик, сказал депутат.

«Любым оружейным арсеналом, в том числе и политическим арсеналом санкций, нужно пользоваться, не размахивая им как дубиной, а использовать только тогда, когда это действительно необходимо для того, чтобы отстоять свой суверенитет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Среди прочих в санкционный список включили российские Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк, которые, как заявляют в ЕС, «обеспечивают существенные доходы» властям России.

Кроме того, в санкционном списке оказались ряд членов Совфеда и Госдумы, заместители министров, государственные чиновники, военачальники, прокуроры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и девять человек из состава Совета по правам человека (СПЧ).

Также под санкции попали медиагруппа «Россия Сегодня» и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский, главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова и журналист Александр Коц.

В отдельном блоке ограничений предусмотрены санкции в отношении ЧВК «Вагнер».

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Варвара Кошечкина
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