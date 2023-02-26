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13:48, 26 февраля 2023Забота о себе

Названы причины отсутствия секса у молодых мужчин

Daily Star: 20-летние мужчины отказываются от отношений и секса из-за лени

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

20-летние мужчины отказываются заводить романы и лишаются секса из-за лени, уверяет специалист по отношениям Наталья Кобылкина. Ее слова приводит издание Daily Star.

Недавнее исследование показало, что США грозит эпидемия безбрачия, так как социальная и сексуальная активность молодых мужчин упала до минимума за последние 30 лет.

Кобылкина назвала причину сексуальной неактивности мужчин. По ее мнению, им проще уделять больше времени на работу, хобби, спортзал и друзей, чем заводить отношения с женщинами. Отсутствие контактов с женщинами в свою очередь влечет отсутствие секса.

Мужчина может быть уверен, что на работе не получит отказа или не понравится коллегам. Если же он хочет познакомиться с женщиной, ему нужно приложить усилия. Не все мужчины любят находить время для этого

Наталья Кобылкинаспециалист по отношениям
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Кобылкина добавила, что увлечение порно является еще одной причиной отсутствия интимной близости в жизни мужчин.

30процентов

молодых мужчин и 20 процентов молодых женщин сообщали ранее, что в 2019 году у них не было секса

Детские проблемы также могут стать причиной неустроенной интимной жизни, уверяет специалист по отношениям. «Многие мужчины росли в разведенных семьях. Они не видели, как отец ухаживает за матерью», — пояснила она.

Ранее назвали способы наладить сексуальные отношения с партнером. Выяснилось, что совместный поход в секс-шоп — это отличный способ для любовников стать ближе.

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Вера Владзиевская
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