В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски

Крымский депутат Гемпель предложил пересмотреть статус Аляски

Статус Аляски следует пересмотреть с учетом всех юридических аспектов. С таким предложением выступил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его слова приводит РИА Новости.

«Статус Аляски стоило бы пересмотреть и разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву, и снова вернуть в состав России», — заявил парламентарий.

Таким образом депутат отреагировал на слова советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который допустил возможность пересмотра вопроса о принадлежности Крыма властями США вопреки российской позиции.

Гемпель подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма обсуждению не подлежит. По его мнению, подобные заявления говорят о «практически прямом» желании США отторгнуть часть суверенной территории России. Парламентарий предупредил, что при попытках добиться этой цели агрессоры получат адекватный ответ.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По мнению президента США Джо Байдена, возвращение Крыма Украине может затянуться. В беседе с телеканалом ABC News американский лидер отметил, что для этого может понадобиться переходный период.