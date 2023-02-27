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18:15, 27 февраля 2023Силовые структуры

В КПРФ отреагировали на отмену приговора депутату по делу о растлении ребенка

Представитель КПРФ Ющенко: дело о растлении ребенка против депутата Самсонова сфабриковано

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

КПРФ приветствует отмену приговора за растление ребенка осужденному на 13 лет депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, рассказал в беседе с «Лентой.ру» пресс-секретарь партии Александр Ющенко. По его словам, дело против члена партии было сфабриковано.

«Партия максимально делает все [возможное]. Дело, которое было против Самсонова, абсолютно сфабриковано. Даже по определенным мелочам абсолютно притянуто за уши. Все юристы и весь здравый смысл говорят об этом. Мы настаиваем на пересмотре и будем добиваться того, чтобы был полностью оправдательный приговор. Те факты, которые представлены, не выдерживают никакой логической критики. Мы приветствуем работу наших юристов, которые добились того, что его перевели под домашний арест», — сказал он.

Приморский краевой суд отменил приговор Артему Самсонову. Ему изменили меру пресечения, теперь он находится под домашним арестом. Дело направлено на пересмотр.

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Приговор был вынесен в сентябре 2022 года. Самсонова признали виновным по статье 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

По версии следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке растлевал 11-летнего ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета. Речь шла о событиях двухлетней давности.

Артема Самсонова задержали в ноябре 2021 года по подозрению в педофилии. Свою вину фигурант не признал, в знак несогласия со следственными действиями он объявлял голодовку. Позже его защита попросила возбудить уголовное дело за дачу ложных показаний на Самсонова, однако это требование не удовлетворили.

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Варвара Кошечкина
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