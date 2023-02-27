Еще одна страна объявила о бойкоте чемпионата мира по боксу из-за россиян

Норвегия объявила о бойкоте чемпионата мира и других турниров по боксу с участием россиян

Норвегия объявила о бойкоте турниров под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) с участием россиян. Об этом сообщается на сайте Норвежской федерации бокса.

Из-за этого решения норвежские спортсмены пропустят чемпионат мира 2023 года. Отмечается, что на турнирах также не будут присутствовать судьи и другие официальные лица страны.

Ранее стало известно, что несколько европейских стран, среди которых Польша, Швеция, Швейцария, Чехия и Великобритания, а также США и Канада приняли решение пропустить чемпионат мира. Также к бойкоту присоединилась Украина. В американской команде заявили, что участие россиян в турнире нарушит санкции Международного олимпийского комитета и принципы честной игры.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.