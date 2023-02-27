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19:09, 27 февраля 2023Мир

Орбан пообещал уберечь от участи «Северных потоков» трубопроводы на юге Европы

Орбан: Венгрия и Сербия не допустят терактов на трубопроводах на юге Европы

Фото: Bela Szandelszky / AP

Венгрия и Сербия не допустят на трубопроводах на юге Европы терактов, подобных тем, что были совершены на «Северных потоках». Об этом на открытии весенней сессии парламента заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

Глава венгерского правительства отметил, что произошедшее с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» является актом терроризма. Он пообещал совместно с сербскими коллегами уберечь от этой участи «южный трубопровод». Речь идет об ответвлении от «Турецкого потока», по которому Венгрия получает российский газ.

Ранее 27 февраля глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал ООН расследовать диверсии на «Северных потоках». Он напомнил, что это объединение было создано как площадка, на которой диалог могут вести даже страны, настроенные друг к другу враждебно.

Сийярто также отметил, что произошедшее на газопроводах должно расцениваться как теракт, и заявил, что подрыв «Северных потоков» — первый случай, когда атаке подвергся столь крупный объект.

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Полина Матюхина
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