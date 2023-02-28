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11:02, 28 февраля 2023Спорт

Мбаппе оценил победу Месси в голосовании за лучшего футболиста 2022 года

Килиан Мбаппе поздравил Лионеля Месси с победой в голосовании ФИФА словами «ты лучший»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе оценил победу аргентинца Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего футболиста 2022 года. Спортсмен высказался в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Еще один трофей дома. Мои поздравления Лионелю Месси. Ты лучший», — заявил Мбаппе.

Ранее 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) признала Месси лучшим футболистом 2022 года. После победы нападающий отметил успехи Мбаппе и форварда «Реала» Карима Бензема, назвав год, который они провели на международной арене, прекрасным.

В финале мундиаля сборная Аргентины одержала победу над Францией и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Ксения Курашкина
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