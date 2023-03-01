Бетербиев ответил на вопрос о переходе в MMA

Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что не собирается переходить в MMA

Российский боксер Артур Бетербиев ответил на вопрос о переходе в смешанные единоборства (MMA). Его слова передает «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что не собирается менять бокс на MMA. «Продолжу боксировать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно имя следующего соперника Бетербиева. 38-летний россиянин подерется с 32-летним британцем Каллумом Смитом. Дата и место проведения поединка на данный момент неизвестны.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.