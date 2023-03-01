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16:13, 1 марта 2023Мир

МИД России оценил возможность продолжения ДСНВ

Замглавы МИД Рябков заявил, что РФ не пересмотрит решение о приостановке участия в ДСНВ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москва не пересмотрит свое решение о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил заявление США о некоем плане для России по инспекциям в рамках договора, передает РИА Новости.

«Есть такое английское выражение: too little too late. Его можно вольно перевести как "поздно пить боржоми". Просто сейчас можно все что угодно произносить, делать хорошую мину при плохой игре. Мы все сказали, президент расставил точки над "i" в послании Федеральному собранию, МИД констатировал в своем заявлении от 21 февраля», — заявил он.

По его словам, российская сторона отрицает возможность продолжения участия в договоре, поскольку нынешняя ситуация кардинально отличается от той, которая существовала в период разработки и подписания соглашения.

Ранее Москва передала Вашингтону ноту о приостановке участия в ДСНВ. Российский лидер Владимир Путин также подписал закон о приостановке участия страны в договоре, закон официально вступил в силу после опубликования.

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Виктория Кондратьева
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