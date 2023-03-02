Орбан рассказал о разговоре с Путиным незадолго до СВО

Орбан заявил, что говорил с Путиным о проблеме расширения НАТО за две недели до начала СВО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным незадолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова передает Die Weltwoche.

По словам главы венгерского правительства, он разговаривал с Путиным во время визита в Москву за две недели до начала СВО. В частности, Орбан заявил, что спрашивал российского лидера, является ли членство Венгрии в НАТО проблемой для Москвы и просит ли Кремль выйти центральноевропейскую страну из альянса.

«Он [Путин] ответил, что членство Венгрии в НАТО не проблема, проблема есть только [в возможном членстве] Украины и Грузии», — отметил Орбан. Также, по словам венгерского премьера, Путин указал еще на одну проблему — уже размещенных ракетных базах США в Румынии и Польше и расширении НАТО на Украину и Грузию для размещения вооружения.

Кроме того, Орбан высказался о конфликте на Украине и выразил мнение, что в нем не будет победителя. «Украинцам грозит ядерная держава со 140 миллионами жителей, россиянам — вся НАТО. Вот что делает конфликт таким опасным», — пояснил он, добавив, что возникшая патовая ситуация может перерасти в мировой конфликт.

Ранее премьер Венгрии поддержал план Китая по мирному урегулированию кризиса на Украине и назвал его важным. Он добавил, что Венгрия призывает к установлению мира на Украине на всех международных площадках.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. КНР также призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.