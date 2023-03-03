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12:51, 3 марта 2023Моя страна

«Выкса-фестиваль» объявил открытый конкурс на создание городской скульптуры

В Выксе объявили конкурс на городскую скульптуру для всех желающих

Фото: Alexey_Arz / Shutterstock + Fotodom

Организаторы «Выкса-фестиваля» объявили конкурс на создание скульптуры в рамках проекта «Пустой пьедестал». Об этом сообщает сайт фестиваля.

Принять участие в конкурсе смогут как профессионалы визуальных искусств, так и все желающие. Подать заявку участники смогут в течение месяца. Совет экспертов по городскому развитию и современному искусству объявит трех полуфиналистов, а победитель будет выбран жителями Выксы с помощью открытого онлайн-голосования. Имя финалиста станет известно 15 апреля.

На время фестиваля, который пройдет с 23 июня по 2 июля, скульптура победителя конкурса будет установлена на специальном пьедестале, а по его окончании работу переместят в Скульптурный парк Выксы в городском пространстве «Лесопосадка». Художественным руководителем проекта «Пустой пьедестал» стала Екатерина Бочавар — российская художница, скульптор, куратор художественных выставок и автор перформансов.

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Желающим подать заявку на участие в конкурсе необходимо предоставить пояснительную записку объемом до полутора тысяч печатных знаков, а также техническое задание на реализацию проекта и предварительный расчет расходов на материалы и изготовление, монтаж и транспортировку скульптуры. В качестве конкурсных работ принимаются только скульптуры из прочных и долговечных материалов.

Ранее сообщалось, что с 4 по 12 марта на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии пройдет Фестиваль снежных скульптур. Праздник откроет архитектор и скульптор Кирилл Баир, автор самого большого отеля из снега и льда в стране.

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Алиса Удовик
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