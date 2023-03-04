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22:54, 4 марта 2023Мир

Байден потерял человека для приветствия

NYP: президент США Байден не нашел человека для рукопожатия на встрече с журналистами

Президент США Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне с протянутой для рукопожатия рукой, но не нашел, кому ее подать. На инцидент указала газета New York Post (NYP).

На видео, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Mundo Video, заметно, что Байден искал человека для приветствия, но не нашел его. Услышав первый вопрос от журналистов, американский лидер взмахнул руками и завершил встречу с прессой.

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«Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушел к ожидающему его вертолету Marine One», — отмечается в публикации издания.

Газета уточнила, что журналисты спросили Байдена об отношениях с КНР после заявлений Вашингтона о происхождении коронавируса.

Ранее врач Белого дома Кевин О'Коннор рассказал о здоровье Байдена. По итогам ежегодного медицинского освидетельствования он заявил, что 80-летний президент здоров и готов выполнять свои обязанности.

В феврале конгрессмены США начали вести расследование истоков COVID-19. Среди прочих эксперты проверяют версию об искусственном происхождении инфекции и ее утечке из китайской лаборатории, получавшей гранты от Вашингтона.

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Марина Совина
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