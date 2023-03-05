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14:02, 5 марта 2023Спорт

Ломаченко и Махачев сделали совместное фото на турнире UFC

Украинский боксер Ломаченко и российский боец Махачев сделали совместное фото на UFC 285

Фото: Jasmin Frank / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев и украинский боксер Василий Ломаченко сделали совместное фото на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Эпизод трансляции опубликован на официальной странице организации в Twitter.

Спортсмены попали в кадр на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Махачев и Ломаченко обнялись, позируя перед камерами.

В главном бою на этом турнире дрались американский боец Джон Джонс и француз Сирил Ган. Джонс победил удушающим приемом в первом раунде. Для него этот поединок стал первым после трехлетнего перерыва в карьере, начавшегося в феврале 2020 года.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Ломаченко — бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO). Он утратил эти титулы в октябре 2020 года, уступив американцу Теофимо Лопесу судейским решением.

Андрей Стрельцов
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