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16:30, 5 марта 2023Спорт

Махачев высказался о желаемых соперниках на следующий бой в UFC

Российский чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что готов к любому новому сопернику

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о желаемых соперниках. Его слова приводит BT Sport.

«Сейчас я просто жду, когда мне позвонят и назовут следующего соперника. Надеюсь, Бенейл Дариуш победит [Чарльза] Оливейру, потому что с Оливейрой я уже дрался. Мне нужен новый вызов. Я готов к любому», — заявил спортсмен.

12 февраля 31-летний Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.

23 октября Махачев оказался сильнее Оливейры на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе американца Бенейла Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья.

Андрей Стрельцов
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