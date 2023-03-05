Махачев высказался о желаемых соперниках на следующий бой в UFC

Российский чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что готов к любому новому сопернику

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев высказался о желаемых соперниках. Его слова приводит BT Sport.

«Сейчас я просто жду, когда мне позвонят и назовут следующего соперника. Надеюсь, Бенейл Дариуш победит [Чарльза] Оливейру, потому что с Оливейрой я уже дрался. Мне нужен новый вызов. Я готов к любому», — заявил спортсмен.

12 февраля 31-летний Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.

23 октября Махачев оказался сильнее Оливейры на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе американца Бенейла Дариуша 22 победы, четыре поражения и одна ничья.