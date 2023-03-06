В Иране высказались о закупках российских ЗРК С-400

Министр обороны Ирана Аштияни: Тегеран не нуждается в покупке российских ЗРК С-400

Иран обладает запасом своих систем вооружений, поэтому не нуждается в покупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Так о вопросе возможных поставок в пользу Тегерана высказался министр обороны страны Мохаммад Реза Аштияни, сообщает агентство Tasnim.

«Россия — одна из стран, с которой мы поддерживаем отношения на высоком уровне. Тем не менее мы достигли самообеспечения оборонительным вооружением. Если появится подобная необходимость, то мы это сделаем, но в данный момент нам не нужно другое вооружение», — высказался министр.

В 2019 году Иран предпринимал попытки приобрести у России С-400 «Триумф», однако последняя отклонила данное предложение. «Но если эмбарго на поставки оружия будет прекращено, Москва может воспользоваться возможностью продать Тегерану С-400, а также истребители и другое оружие», — предположили тогда обозреватели Breaking Defense.

Ранее Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.

В конце августа 2022 года стало известно, что Иран отправил в Россию беспилотники — предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москве неизвестно о соглашении двух стран о производстве БПЛА.