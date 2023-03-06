Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 6 марта 2023Мир

В Иране высказались о закупках российских ЗРК С-400

Министр обороны Ирана Аштияни: Тегеран не нуждается в покупке российских ЗРК С-400

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Иран обладает запасом своих систем вооружений, поэтому не нуждается в покупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Так о вопросе возможных поставок в пользу Тегерана высказался министр обороны страны Мохаммад Реза Аштияни, сообщает агентство Tasnim.

«Россия — одна из стран, с которой мы поддерживаем отношения на высоком уровне. Тем не менее мы достигли самообеспечения оборонительным вооружением. Если появится подобная необходимость, то мы это сделаем, но в данный момент нам не нужно другое вооружение», — высказался министр.

В 2019 году Иран предпринимал попытки приобрести у России С-400 «Триумф», однако последняя отклонила данное предложение. «Но если эмбарго на поставки оружия будет прекращено, Москва может воспользоваться возможностью продать Тегерану С-400, а также истребители и другое оружие», — предположили тогда обозреватели Breaking Defense.

Материалы по теме:
Бей первым США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Бей первымСША нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
21 января 2019
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Персидский джокер Россия попытается возобновить поставки оружия Ирану
Персидский джокерРоссия попытается возобновить поставки оружия Ирану
28 сентября 2015

Ранее Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.

В конце августа 2022 года стало известно, что Иран отправил в Россию беспилотники — предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москве неизвестно о соглашении двух стран о производстве БПЛА.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение СБУ на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
Седокова ответила на критику своей внешности в сети словами «я жирная»
ФСБ задержала россиянина за контрабанду леса на 280 миллионов рублей
Глава Мюнхенской конференции призвал задуматься о членстве Украины в НАТО
В Иране высказались о закупках российских ЗРК С-400
В парламенте Грузии произошла драка
Раскрыт источник слуха о строительстве новой мечети в Москве
В Польше нашли способ заработать на российских нефти и газе
В Госдуме высказались о связи Fan ID и низкой посещаемости футбольных матчей
Россиянин попытался ввезти в страну сотни упаковок кофе и духов и попался
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.