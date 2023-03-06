ОМОН задержал на сходке в российских ТЦ подростков с пистолетами

Shot: ОМОН задержал пришедших на сходку в ТЦ Новосибирска подростков с пистолетами

В Новосибирске ОМОН и полиция задержали российских подростков, которые пришли на сходку с пистолетами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как пишут авторы поста, в выходные 4 и 5 марта силовики провели рейды в торговых центрах ТЦ «Галерея» и «Аура», где планировали собраться участники движения «Редан», а также их противники. В результате были задержаны 423 подростка. По данным канала, при обыске у троих из них обнаружили аэрозольный пистолет «Пионер» и пневматический Umarex PM. После профилактической беседы в присутствии родителей несовершеннолетних отпустили.

Пост сопровождается кадрами, на которых сотрудники правоохранительных органов сажают в автобус задержанных подростков без атрибутики движения.

Ранее в Сургуте посещавшая секцию ММА школьница на глазах других детей избила сверстницу под крики: «Редан». На появившихся в сети кадрах видно перепалку подростков, в которой фигурирует название субкультуры. Окруженная группой подростков девочка грубо отвечает одному из парней, после чего другая школьница неожиданно бьет ее по лицу.

Данное подростковое объединение стало известно после массовых драк с участием его представителей в столичных торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл». Происшествия стали поводом для организации полицией облав, в ходе которых в нескольких городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, были задержаны сотни человек. Входящие в субкультуру подростки носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. На такой внешний вид их вдохновил образ участников преступной группировки «Геней Редан» из манги и аниме Hunter x Hunter.

В беседе с «Лентой.ру» один из участников «Редана» объяснил, что суть субкультуры заключается в борьбе подростков неформальной внешности с людьми, которые считают их образ неправильным и женоподобным. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил «Ленте.ру», что движение вряд ли имеет отношение к преступному миру.