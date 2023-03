Названы неожиданные результаты 30-дневного употребления воды с лимоном

Специалист по питанию Уиллард отметила, что вода с лимоном сделала ее красивой и здоровой

Вода с лимоном может сделать человека более красивым и здоровым, отметила специалист по питанию Джордан Пауэрс Уиллард. Неожиданные результаты 30-дневного употребления этого напитка она назвала в авторской колонке для издания Eat This Not That!

Уиллард рассказала, что в течение месяца выпивала 8-12 чашек лимонной воды в день. В каждую чашку с водой она добавляла около 30 миллилитров лимонного сока, а также мякоть и цедру.

После месяца эксперимента специалист по питанию заметила, что ее волосы, ногти и кожа стали более крепкими и здоровыми. «Все это время я мыла голову как обычно. Однако волосы стали менее ломкими и появилось много новых волосков. Ногти окрепли и стали быстрее расти», — рассказала она.

30 миллилитров лимонного сока обеспечивают 10 процентов суточной потребности в витамине С

Повлияла лимонная вода и на кожу женщины. По ее словам, тон кожи стал более ровным, а высыпания на лице исчезли даже в период ежемесячных гормональных скачков.

Лимоны содержат витамин С, витамины группы В, калий, фолиевую кислоту, которые могут способствовать уменьшению воспаления, нормализации кровяного давления, восстановлению мышц, поврежденных клеток, иммунной системы

Уиллард призналась, что правильно питается, но у нее есть привычка переедать. «Однако чем больше воды с лимоном я пила, тем легче мне было контролировать аппетит. И я стала реже чувствовать вздутие», — отметила она.

Также специалистка рассказала, что весь месяц ее кровяное давление находилось в пределах нормы и исчезли ночные судороги в мышцах ног. К тому же в течение месяца у Уиллард не появилось признаков предменструального синдрома, от которого она мучается долгие годы.

Я плохо просыпаюсь. Но вода с лимоном давала мне заряд бодрости по утрам каждый раз Джордан Пауэрс Уиллард специалист по питанию

Специалист по питанию призналась, что больше всего ее удивило отсутствие синяков после падения с высокой лестницы, во время которого она ударилась о каждую ступеньку. «Возможно, из-за того, что вы пили много воды, ткани стали менее хрупкими и чувствительными, — прокомментировала это явление врач Бет МакКэмпбелл. — Это можно сравнить с пупырчатой пленкой, в которую оборачивают хрупкие предметы. Кровеносные сосуды были хорошо защищены, поэтому синяки не появились».

Уиллард выразила надежду, что ее опыт ежедневного употребления воды с лимоном сподвигнет других людей пересмотреть свои привычки на пути к красоте и здоровью.

Ранее гинеколог Анастасия Соколовская раскрыла влияние лимонов на срок менструации. По ее словам, витамин C в большом количестве укрепляет стенки сосудов, что может уменьшить выделения во время менструации.