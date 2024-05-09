Женщина погибла при обстреле ВСУ российского региона

Губернатор Гладков: женщина погибла при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

В Белгородской области при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в момент атаки местная жительница находилась на улице. От полученных травм она скончалась на месте.

Гладков добавил, что в четырех частных жилых домовладениях зафиксировали повреждения в виде выбитых окон, а также посеченных фасадов, заборов и кровли. Помимо этого загорелась одна хозяйственная постройка, которое оперативно ликвидировали пожарные. «Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается», — заключил губернатор.

Ранее, в ночь на 9 мая, воздушной атаке ВСУ подвергся Белгород. В результате пострадали 11 человек. По данным Гладкова, пятерых из них врачи отпустили домой после оказания необходимой помощи. В больнице остаются четыре женщины с осколочными ранениями и контузиями, а также двое раненых мужчин. Повреждения выявили в 84 квартирах 26 многоквартирных домов. Также повреждены 53 автомобиля.

По данным Минобороны, всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над городом над Белгородской областью 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и один беспилотник самолетного типа. В течение дня попытки атак со стороны ВСУ продолжились. По два дрона перехватили в 9:40 и 10:40 утра. Еще семь летательных аппаратов сбили в промежутке между 15:00 и 15:30.