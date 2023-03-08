Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
1:2
3-й период
live
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Металлург Мг
0:0
2-й период
live
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Энн Ли
Сегодня
22:00 (Мск)
Анна Блинкова
Индиан-Уэллс (ж)
Анна Калинская
Завтра
06:30 (Мск)
Алисия Паркс
Индиан-Уэллс (ж)
Илья Ивашко
Сегодня
22:00 (Мск)
Роман Сафиуллин
Индиан-Уэллс (м)
15:24, 8 марта 2023Спорт

Винер одной фразой оценила санкции FIG против себя

Ирина Винер оценила санкции FIG против себя фразой «нас никто не вышибет из седла»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер оценила санкции против себя со стороны Международной федерации гимнастики (FIG). Ее слова приводит «Матч ТВ».

Винер отреагировала на произошедшее одной фразой: «Нас никто не вышибет из седла, мы идем своим путем и никуда не сворачиваем».

6 марта FIG отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх-2020 в Токио, где россиянка оскорбительно высказалась о судействе. Специалист не сможет ни в каком статусе участвовать в международных соревнованиях и мероприятиях под эгидой FIG или получать аккредитацию на них.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
НАТО допустила переход Артемовска под полный контроль России
Путин поразился наличию 13 детей у многодетной россиянки
Винер одной фразой оценила санкции FIG против себя
Российская школьница порезала себе лицо ножом ради внимания сверстников
Трансгендерная москвичка обвинила экс-возлюбленного в жестоком избиении
Сеть Azimut Hotels уйдет из Европы
В США заметили впечатляющую особенность стратегического бомбардировщика B-21
16-летняя российская военкор рассказала Путину о ранении
Генсек НАТО высказался об организаторах диверсии на «Северных потоках»
Энтомолог случайно обнаружил живое насекомое юрского периода в супермаркете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.