Винер одной фразой оценила санкции FIG против себя

Ирина Винер оценила санкции FIG против себя фразой «нас никто не вышибет из седла»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер оценила санкции против себя со стороны Международной федерации гимнастики (FIG). Ее слова приводит «Матч ТВ».

Винер отреагировала на произошедшее одной фразой: «Нас никто не вышибет из седла, мы идем своим путем и никуда не сворачиваем».

6 марта FIG отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх-2020 в Токио, где россиянка оскорбительно высказалась о судействе. Специалист не сможет ни в каком статусе участвовать в международных соревнованиях и мероприятиях под эгидой FIG или получать аккредитацию на них.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину.

