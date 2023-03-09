В Турции назвали возможные сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Советник Эрдогана Эрхан допустил вступление Швеции и Финляндии в НАТО осенью или зимой

В случае, если Финляндия и Швеция выполнят свои обещания по борьбе с курдскими формированиями, то турецкий парламент сможет ратифицировать соглашения об их вступлении в альянс осенью или зимой. Такие возможные сроки назвал Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и ректор университета Алтынбаш (Стамбул), в интервью «Ленте.ру».

Эрхан пояснил, что сейчас турецкие парламентарии заняты подготовкой к выборам, которые пройдут в мае, а первая сессия парламента в новом составе пройдет лишь через несколько месяцев. Более того, не факт, что вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО будет включен в повестку парламента — это будет зависеть от избранных в ходе предстоящих выборов депутатов.

«Если сами Швеция и Финляндия действительно захотят вступить в НАТО и предпримут для этого все шаги, то смогут получить членство осенью или зимой», — допустил советник Эрдогана.

На 9 марта в Брюсселе запланирована встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по членству в Североатлантическом альянсе. Трехсторонние переговоры были приостановлены после того, как в конце января активист сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме. Тогда в Анкаре заявили, что не видят смысла в продолжении консультаций.

Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс еще 18 мая 2022 года. На данный момент соглашение о членстве этих двух стран в НАТО не ратифицировали лишь Венгрия и Турция. Анкара выдвинула ряд требований к обоим кандидатам, но не удовлетворена тем, как их выполняет Стокгольм.

В частности, как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в Швеции по-прежнему действует Рабочая партия Курдистана, которая в Турции признана террористической. Дипломат допустил, что Турция разделит совместную заявку на вступление в состав НАТО от Финляндии и Швеции на отдельные документы, поскольку с Хельсинки у Анкары нет серьезных разногласий.