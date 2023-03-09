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15:38, 9 марта 2023Россия

Власти заявили об отсутствии людей под завалами после взрыва газа в Чите

Власти заявили об отсутствии людей под завалами после взрыва газа в жилом доме в Чите

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В Чите полиция после опроса всех жильцов пятиэтажного дома, где произошел взрыв газа, исключила возможность нахождения людей под завалами. Об этом в четверг, 9 марта, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.

«Сотрудники полиции опросили всех жильцов и полностью исключили нахождение людей под завалами в пострадавшем после взрыва доме в Антипихе», — сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка Виктор Прасков.

О ЧП на улице Боровой в Чите стало известно 9 марта. Взрывом разрушило два верхних этажа здания, повреждены шесть квартир. Местные жители опубликовали кадры с места происшествия. На записи видны масштабы разрушений.

В Минздраве Забайкалья заявили, что в результате происшествия пострадали 11 человек.

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Никита Абрамов
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