Власти заявили об отсутствии людей под завалами после взрыва газа в Чите

Власти заявили об отсутствии людей под завалами после взрыва газа в жилом доме в Чите

В Чите полиция после опроса всех жильцов пятиэтажного дома, где произошел взрыв газа, исключила возможность нахождения людей под завалами. Об этом в четверг, 9 марта, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.

«Сотрудники полиции опросили всех жильцов и полностью исключили нахождение людей под завалами в пострадавшем после взрыва доме в Антипихе», — сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка Виктор Прасков.

О ЧП на улице Боровой в Чите стало известно 9 марта. Взрывом разрушило два верхних этажа здания, повреждены шесть квартир. Местные жители опубликовали кадры с места происшествия. На записи видны масштабы разрушений.

В Минздраве Забайкалья заявили, что в результате происшествия пострадали 11 человек.