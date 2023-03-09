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22:05, 9 марта 2023Силовые структуры

Толкнувший подростка под поезд метро в Москве мужчина раскаялся

ГУ МВД: толкнувший 15-летнего подростка под поезд метро в Москве мужчина раскаялся

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Толкнувший подростка под поезд метро в Москве мужчина сознался на допросе в содеянном и раскаялся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.

61-летний мужчина отметил, что конфликтов между ним и подростком не было. Также он утвердительно ответил на вопрос о том, понимает ли, что человек мог погибнуть.

9 марта на станции метро «Киевская» мужчина столкнул 15-летнего подростка под приближающийся поезд. Он подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину, из-за чего тот упал под поезд.

Подросток выжил, его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. С мужчиной работают правоохранители. По информации агентства, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Следственный комитет России возбудил дело по факту случившегося.

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Юлия Мискевич
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