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17:48, 9 марта 2023Спорт

Тарасова ответила выступившей против допуска россиян на ОИ канадской фигуристке

Тренер Тарасова назвала постыдным выступление канадцев против допуска россиян на ОИ-2024

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила 42 канадским олимпийским чемпионам, выступившим против допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не думала, что они в состоянии губить чью-то жизнь, поскольку отстранение от соревнований равносильно смерти. Нельзя душить и закапывать живьем своих товарищей по спорту», — заявила Тарасова, назвав поведение канадцев преступным и постыдным. По ее мнению, спортсмены не должны вмешиваться в политику.

Ранее 9 марта группа из 42 бывших канадских олимпийцев призвала Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады отказаться от идеи поддержать допуск россиян к участию в Олимпиаде. Под документом подписалась самая титулованная фигуристка мира, трехкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Виртью.

Инициатива была вызвана словами главы НОК Канады Дэвида Шумейкера, который выступил за изучение возможности участия россиян в турнирах в нейтральном статусе. По его мнению, решение об исключении спортсменов из-за их национальности противоречит основным принципам олимпийского движения.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Анастасия Борисова
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