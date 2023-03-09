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16:40, 9 марта 2023Силовые структуры

В Москве политолога Воронина осудили за госизмену на 13 лет колонии

Мосгорсуд приговорил к 13 годам и 3 месяцам колонии политолога Воронина за госизмену

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мосгорсуд вынес приговор политологу Демури Воронину, который фигурировал в уголовном деле о госизмене бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Он получил 13 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был провозглашен еще 17 февраля, но стало о нем известно лишь 9 марта.

Воронин был задержан в феврале 2021 года в московской гостинице. По версии следствия, политолог, у которого было гражданство Германии и России, занимался консультированием по политическим и экономическим темам и мог работать на немецкие спецслужбы. Сообщалось, что, по данным ФСБ, Сафронов передал Воронину в декабре 2015 года информацию о деятельности вооруженных сил России в Сирии за 248 долларов.

27 февраля стало известно, что Сафронова, осужденного на 22 года за госизмену, этапировали в исправительную колонию №7 Красноярского края для отбытия наказания.

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Любовь Ширижик
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