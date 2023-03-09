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11:05, 9 марта 2023Россия

Число пострадавших при взрыве в российской пятиэтажке снова возросло

Число пострадавших при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Чите возросло до шести

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Число пострадавших при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Чите снова возросло — ранены шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Ранее власти Забайкальского края информировали о трех пострадавших.

ЧП произошло на улице Боровая ранее 9 марта. Взрывом разрушило два верхних этажа здания, повреждены шесть квартир. Местные жители публиковали кадры с места происшествия. На записи видны масштабы разрушений.

На данный момент спасены 11 человек, в том числе двое детей. Для ликвидации последствий привлечены 79 человек и 10 единиц техники.

Предварительной причиной взрыва в читинской пятиэтажке названа разгерметизация газового баллона. Уточнялось, что сам дом не газифицирован.

Евгения Куликова
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