Аналитик рассказал о целях «Кинжалов» во время «удара возмездия» на Украине

Аналитик Леонков: «Кинжалы» применялись для поражения особо важных объектов на Украине

Гиперзвуковые комплексы «Кинжал» во время ракетного «удара возмездия» по Украине в ночь на четверг, 9 марта, применялись для поражения особо важных объектов. О целях ракет в беседе с «Известиями» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Была информация, что американские комплексы ПВО Patriot уже поступили на Украину. Украинскую же ПВО надо было пробить, не теряя зря ракеты. "Кинжалы" могли быть использованы против объектов, которые обеспечивали боевую украинскую группировку на линии соприкосновения», — заявил аналитик.

Леонков пояснил, что удар мог быть нанесен по военной технике, которая сейчас активно поступает из стран НАТО и накапливается в тыловых районах. В то же врем использовать «Кинжалы» по целям вроде электроподстанций не имеет смысла, для этого штатно применялись другие ракетные системы, добавил он.

О результативности ракетных ударов свидетельствуют блэкауты, возникшие в разных частях Украины, заключил военный эксперт.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие применяли комплекс «Кинжал» во время «удара возмездия» по Украине, который стал ответом на террористические акции в Брянской области.

Ракета гиперзвукового комплекса 9-А-7660 «Кинжал» развивает гиперзвуковую скорость. Также она способна маневрировать и летать по непредсказуемой траектории. Считается, что ракеты «Кинжал» неуязвимы для систем противовоздушной обороны Украины.