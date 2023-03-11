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23:04, 11 марта 2023Спорт

Британский боксер отказался от боя с Биволом за один миллион фунтов

Британский боксер Джошуа Буатси отказался от боя с Дмитрием Биволом за один миллион фунтов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что британский боксер Джошуа Буатси отказался от боя с россиянином Дмитрием Биволом. Его слова приводит Boxing News 24.

«Мы предложили ему больше миллиона фунтов, чтобы он подрался с Дмитрием Биволом, но он сказал нет. Это разочаровывает», — заявил Хирн. Он добавил, что также рассматривается возможность провести поединок Бивола и Энтони Джошуа, однако британец хочет биться с соотечественником Дэном Азизом.

13 января американский журнал The Ring признал Бивола боксером 2022 года. 32-летний спортсмен стал вторым после Сергея Ковалева россиянином в истории, получившим эту награду.

В ночь на 6 ноября 2022 года Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в его активе 21 победа и ни одного поражения.

Ксения Курашкина
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