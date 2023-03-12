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18:36, 12 марта 2023Спорт

Глава UFC оценил третье подряд поражение Петра Яна

Глава UFC Уайт заявил, что после поражений Петр Ян остается одним из лучших бойцов в мире

Фото: Craig Kidwell-USA TODAY Sports / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил третье подряд поражение российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна. Его слова приводит WMMAA.

«Петр Ян остается одним из лучших в мире», — заявил глава UFC. Он подчеркнул, что, если второй номер рейтинга проиграл третьему, это не повод говорить, что боец сдулся.

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12 февраля 2023

Ранее 12 марта грузинский боец Мераб Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Перед поединком спортсмены обменялись неприятными комментариями друг о друге. Кроме того, Ян толкнул соперника на дуэли взглядов.

Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед и пять поражений. В активе Двалишвили 16 побед при четырех поражениях.

Дарья Коршунова
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