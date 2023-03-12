Глава UFC оценил третье подряд поражение Петра Яна

Глава UFC Уайт заявил, что после поражений Петр Ян остается одним из лучших бойцов в мире

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил третье подряд поражение российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна. Его слова приводит WMMAA.

«Петр Ян остается одним из лучших в мире», — заявил глава UFC. Он подчеркнул, что, если второй номер рейтинга проиграл третьему, это не повод говорить, что боец сдулся.

Ранее 12 марта грузинский боец Мераб Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Перед поединком спортсмены обменялись неприятными комментариями друг о друге. Кроме того, Ян толкнул соперника на дуэли взглядов.

Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед и пять поражений. В активе Двалишвили 16 побед при четырех поражениях.