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18:47, 12 марта 2023Бывший СССР

В России отреагировали на обвинения Молдавии в организации беспорядков

Сенатор Джабаров назвал провокацией обвинения России Молдавией в организации беспорядков

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Молдавия обвиняет Россию в организации беспорядков и попытках дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Так на заявление полиции республики в беседе с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Это банальная провокация руководителей Молдавии, которые во всех смертных грехах обвиняют Россию

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Чтобы отвлечь внимание от внутренних вопросов, они нашли внешнего врага в лице России. Я думаю, что это пагубный путь, на который встало молдавское руководство, потому что ничем хорошим для Молдавии это не закончится», — назвал причины обвинений сенатор.

По мнению Владимира Джабарова, протесты в Молдавии связаны с недовольством гражданами социальными и экономическими проблемами.

Люди не пойдут на улицы по указанию по указанию какой-то зарубежной спецслужбы, при ее поддержке, это полный бред

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Просто Молдавия столкнулась с огромным количеством проблем, которые обусловлены недальновидным ведением внешней и внутренней политики. Вместо того чтобы недовольство народа вывести в другое русло, они насели на российские спецслужбы. Больше нечем заняться российским спецслужбам, кроме как заниматься молдавскими уличными выступлениями», — заключил он.

Протесты в Молдавии

Как заявил глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану, российские спецслужбы причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации во время массовых демонстраций.

По версии полиции, в стране формировались 10 групп численностью от пяти до 10 участников. Их деятельность координировал прибывший из России человек, считают правоохранители. Кроме того, Чернэуцану указал, что в полицию доставили 25 вероятных участников, семь человек впоследствии были задержаны, они пошли на сотрудничество.

Также пограничная полиция Молдавии заподозрила иностранца в его связи с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и запретила ему въезд. Мужчину обнаружили в аэропорту и отправили обратно в страну, откуда он прибыл в Молдавию.

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12 марта в Кишиневе проходит акция «Движение за народ», которую поддерживает оппозиционная партия «Шор». Протестующие призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки руководства страны. На митинге звучат лозунги «Долой диктатуру», «Долой [президента Молдавии] Майю Санду».

Во время протестов произошли столкновения полиции с демонстрантами. Из-за подозрительного поведения задержали 54 человека, в том числе 21 несовершеннолетнего.

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Варвара Кошечкина
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