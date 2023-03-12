Стало известно о будущем Петра Яна в UFC после трех поражений подряд

Боец MMA Петр Ян продолжит карьеру в UFC, несмотря на три поражения подряд

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян продолжит карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), несмотря на три поражения подряд. Об этом ТАСС сообщил источник.

В UFC подчеркнули, что у спортсмена еще три поединка по действующему контракту, которые он должен провести. «Он яркий, медийный. Сейчас его никто не собирается увольнять», — заявил источник.

Ранее 12 марта Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением. Поединок прошел в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Поражение стало для Яна третьим подряд в UFC. 22 октября 2022 года россиянин провел бой против Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби, уступив американцу раздельным решением судей. 10 апреля того же года Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в бою за титул UFC в легчайшем весе на 273-м турнире промоушена.

Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 16 побед и пять поражений. В активе Двалишвили 16 побед при четырех поражениях.